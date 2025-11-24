Haberler

Kayseri'de Stajyer Öğrencilere İtfaiye Eğitimi

Kayseri'de Stajyer Öğrencilere İtfaiye Eğitimi
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, stajyer lise öğrencilerine itfaiye eğitimi vermeye devam ediyor. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 51 öğrenci staj görmekte, 30 öğrencinin staj işlemleri ise hâlâ devam etmekte.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, stajyer lise öğrencilerine itfaiye eğitimi sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı'ndan toplam 51 öğrenci, İtfaiye Daire Başkanlığında staj görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, "Bugün itibarıyla 30 öğrencinin staj işlemleri devam etmektedir. Periyodik olarak diğer öğrenciler Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlar çerçevesinde eğitim faaliyetlerine katılmakta olup, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu personelin malzeme ve insan uyumunu yakalamak suretiyle geleceğe hazırlanması sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Lisenin öğretmenlerinden Alim Remzi Dündar ise öğrencilerinin çok güzel bir eğitim aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
