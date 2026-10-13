Kayseri'de sosyal medyadaki trafik ihlalleri sürücülere 65 bin lira ceza getirdi

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Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 65 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan "Trafikte kural ihlali", "Tehlikeli sıkıştırma", "Hem ters yönde hem ışık ihlali" paylaşımlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, paylaşıma konu olan araçları ve sürücülerini tespit etti.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 65 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA