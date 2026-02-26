Haberler

Kayseri'de 1775 sürücüye idari para cezası uygulandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, son bir haftada 1775 sürücüye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz sürüş, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli trafik ihlallerinden dolayı ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kamu huzurunu bozan ve trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan, ehliyeti olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, aracında abartı egzoz bulunan, trafikte drift yapan ve makas atan, yüksek sesle müzik dinleyen, aracına ışık donanımı takan ve modifiye yapan 1775 sürücü tespit edildi.

Sürücülere, trafik kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
