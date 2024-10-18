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Husumetliler arasında tartışma çıktı, esnafın taktiği saldırganı önledi

Husumetliler arasında tartışma çıktı, esnafın taktiği saldırganı önledi
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Kayseri'de husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. 74 yaşındaki O.Ö. tarafından yaralanan 47 yaşındaki M.A, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis O.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'de 47 yaşındaki M.A , sokak ortasında tartıştığı husumetlisi 74 yaşındaki O.Ö. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. yolda yürürken, bilinmeyen nedenle tartıştığı husumetlisi O.Ö. tarafından bıçakla yaralandı. M.A. kaçarak cadde üzerindeki bir kuruyemişçiye sığınırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokakta Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Öte yandan, kuruyemişçinin M.A.'nın dükkanına sığınması sonrası işletmesinin kapılarını kapattığı ve elinde bıçak olan O.Ö.'nün içeri girmesini önlediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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