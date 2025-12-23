Haberler

Evinde sobadan çıkan yangında öldü

Güncelleme:
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Döne Güngör, evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak Güngör'ün cesedi evde bulundu. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde Döne Güngör (84), evinde sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi'nde sabah saatlerinde Döne Güngör'ün müstakil evinde iddiaya göre, sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde yapılan kontrollerde, ekipler Döne Güngör'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Güngör'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan, olay yerine giden Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bünyan ilçemiz Sümer Mahallesi'nde meydana gelen soba yangınında 84 yaşındaki hemşehrimiz Döne Güngör'ün hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im ilçemizi ve hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
