Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla yaralandığı bildirildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Kayseri'de, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Y. ile Celal Koca arasında tartışma çıktı.
Mustafa Y, daha sonra otomobiliyle gittiği evinde Koca'ya pompalı tüfek ve tabancayla ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel