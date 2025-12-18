Silahlı kavgada öldürülmüştü; toprağa verildi

KAYSERİ'de husumetli oldukları S.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ethem Tatlı toprağa verildi. Yaralanan oğlu M.T. ve yeğeni V.T.'nin tedavisi devam ederken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide meydana geldi. Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan S.Y. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, S.Y. tarafından tabancayla vuruldu. Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Ethem Tatlı'nın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahalle Cami'ne getirildi. Ethem Tatlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yaralılardan M.T. ve V.T.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından S.Y. ile A.Y.'nin vurulan Ethem Tatlı, yeğeni ve oğlunun yanından uzaklaşma anları cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, vurulan Tatlı, oğlu ve yeğeninin yerde olduğu, 2 şüphelinin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,