Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de bir parkta, iki grup arasında çıkan kavgada F.Ç., kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi tarafından tüfekle vurulan F.Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırdı. Polis olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
