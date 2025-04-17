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Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde E.S. ve T.Ç. arasında çıkan tartışma sonucu T.Ç, E.S. tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumuyla ilgili bilgi verilmedi. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak'ta, E.S. ile T.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.S, tabancayla T.Ç'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından T.Ç, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli E.S'yi arıyor.

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Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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