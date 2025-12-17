Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

KAYSERİ'de husumetli oldukları A.S. tarafından tabancayla vurulan Ethem Tatlı öldü, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 22'nci Cadde'de boş bir arazide meydana geldi. Ethem Tatlı, oğlu M.T. ve yeğeni V.T. ile aralarında husumet bulunan A.S. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ethem Tatlı, oğlu ve yeğeni, A.S. tarafından tabancayla vuruldu. Ethem Tatlı hayatını kaybederken, oğlu ve yeğeni ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ethem Tatlı'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.