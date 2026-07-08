Kayseri'de Camikebir Medresesi'nin izleri gün yüzüne çıkarılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Camikebir Medresesi'nin izlerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla kazı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen kazı alanında incelemede bulundu.

Senem, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların Camikebir ile Hatuniye Medresesi arasında yer alan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürütüldüğünü ifade etti.

Anadolu'nun en eski Selçuklu medresesi olarak değerlendirilen Camikebir Medresesi'ne ait temel kalıntılarına rastlandığını belirten Senem, "Kayseri Müze Müdürlüğü ile birlikte burada kazının başlatılmasına yönelik tüm yazışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla kazı çalışmalarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.