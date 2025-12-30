Kayseri'de şehit yakınları ve gaziler çeşitli sanat branşlarında eğitim alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Sanata Teşvik ve Sanatta Yaşam Projesi" kapsamında Kayseri'de şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına çeşitli sanat branşlarında eğitim veriliyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, halk eğitim merkezleri, üniversiteler, özel kurslar ve bireysel eğitim veren atölyelerle işbirliği yapılan proje ile katılımcıların belirlenen sanat branşlarında eğitim almalarına başlandı.

Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına yönelik açılan kurslar, İl Müdürü Arzu Çıngır'ın katılımıyla start aldı.

Programla, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle bireylerin sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.