Kayseri'de araçların şasi numarasını değiştiren 37 zanlıya adli işlem uygulandı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan operasyonda, şasi numarası değiştirilen 16 araç ele geçirildi ve 37 şüpheliye 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Kayseri'de 2025 yılında araçların şasi numarasını değiştiren 37 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılında, doğal afet veya trafik kazası nedeniyle ağır hasar aldıktan sonra şasi numaraları, hacizli, yakalamalı, çalıntı veya yurtta kalma süresi dolmuş yabancı plakalı araçlarla değiştirilen ve yeniden trafiğe çıkarılan araçların ele geçirilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, piyasa değeri yaklaşık 21 milyon 200 bin lira olduğu değerlendirilen çeşitli marka ve modelde 16 araç ele geçirildi.

Kayseri Kriminal Bölge Polis Laboratuvarı'nda incelenen araçların şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi.

Olayla ilgili 37 zanlıya "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adli işlem uygulandı.

Öte yandan, çalınan motosikletlerin bulunması ve otoparklardaki sahibinin kimliği belirsiz motosikletlerin tespiti amacıyla çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 150 bin lira olduğu değerlendirilen çeşitli marka ve modelde 30 motosiklet, Kayseri ile Mersin, Yozgat, Nevşehir, Adana ve Şanlıurfa'da bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

