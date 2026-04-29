Kayseri'de Sarıoğlan Barajı çevresinde temizlik yapıldı

Sarıoğlan Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Temiz Doğa, Temiz Gelecek Projesi" kapsamında, Sarıoğlan Barajı etrafında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye tarafından tahsis edilen araçlarla baraj bölgesine gelen öğrenciler, eldiven takarak, çöp poşetleriyle çevre temizliği yaptı.

Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Ayyıldırım, yaptığı açıklamada, çevre bilincinin önemine dikkati çekti.

Bugün burada sadece çöp toplamadıklarını, çocukların kalbine doğa sevgisini, yarınlara ise umudu ektiklerini vurgulayan Ayyıldırım, "Bizim en büyük projemiz beton binalar değil, çocuklarımıza bırakacağımız masmavi bir gökyüzü ve tertemiz bir doğadır. Sarıoğlan halkı, devleti ve belediyesiyle el ele vererek bugün göstermiştir ki biz doğayı korudukça, doğa da bizi koruyacaktır. Bu birliktelik ilçemizin en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı.

?Sarıoğlan Kaymakamı Kalkanlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergül de etkinliğin gençlerde farkındalık oluşturması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hasan Baldık
