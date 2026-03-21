Kayseri'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Kayseri'de 3 yaşındaki A.D., oynadığı sokakta sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yakınları tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, köpek barınağa götürüldü.
Melikgazi Belediyesi sınırları içindeki Anbar Mahallesi Beydağ Sokak'ta arkadaşlarıyla oynayan A.D'ye (3) sahipsiz bir köpek saldırdı.
Yakınları tarafından kurtarılan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahipsiz köpek ise Melikgazi Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin