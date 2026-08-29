Kayseri'de Sağanak Sele Dönüştü: Çocuklar Su Birikintilerinde Serinledi
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sele dönüştü. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki bir grup çocuk biriken sularda serinleyerek o anları cep telefonuyla kaydetti.
YOLDA BİRİKEN SUDA SERİNLEDİLER
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Yol kenarlarındaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşarken bir grup çocuk ise Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi İncetaş Sokak üzerinde biriken sularda serinledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ali ÜNLÜ/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı