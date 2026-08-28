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Kayseri'de Sağanak Sele Dönüştü: Yollar Göle Döndü

Kayseri'de Sağanak Sele Dönüştü: Yollar Göle Döndü
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Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler ve kavşaklar su altında kalırken, kanalizasyon taşmaları nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yetkililer ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Yol kenarlarındaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, kentin çeşitli noktalarında sele neden oldu. Birçok bölgedeki alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Kanalizasyonların taşması sonucu kavşaklar ve yollar göle döndü. Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'nde de aşırı yağışlar sonrası kanalizasyon hattı taştı. Sürücüler, kavşaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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