Kayseri'de sağanak etkili oldu
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Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Belediye ekipleri, kent merkezinde su birikintisinin olduğu yerlerde tahliye çalışması yaptı.
Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel