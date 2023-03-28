Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde su birikintisinin olduğu yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title