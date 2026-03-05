Haberler

Talas Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor

Güncelleme:
Talas Belediyesi, ramazan ayı boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde her hafta sonu gerçekleştirilecek.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri sürüyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına özel olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri her hafta sonu Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Program kapsamında 6 Mart saat 21.15'te eğitimci-yazar Dilek Cesur söyleşisi, 7 Mart saat 21.15'te akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nihat Bengisu konferansı ve 8 Mart saat 21.15'te Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatmaya devam ettiklerini belirtti.

Ramazan ayını sadece ibadetle değil, kültür, sanat ve sohbet programlarıyla da zenginleştirmek istadiklerini dile getiren Yalçın, "Her hafta sonu çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkese hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
