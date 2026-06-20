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Kayseri'de polis ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirdi

Kayseri'de polis ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirdi
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Kayseri'de YKS'nin ilk oturumuna yetişmeye çalışan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı. Aileler polise teşekkür etti.

KAYSERİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişmeye çalışan öğrencileri, polis ekipleri sınava girecekleri yerlere götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YKS için sınava gireceği merkezlere ulaşmakta zorlanan öğrencileri gidecekleri okullara ulaştırdı. Kentin çeşitli noktalarında bekleyen polis ekipleri, sınava geç kalmak üzere olan öğrencileri araçlara bindirerek okullarına bıraktı. Birçok aile, polis ekiplerine teşekkür etti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 20 Haziran 2026 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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