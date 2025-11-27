Haberler

Kayseri'de Polis Memuru, Kayınvalidesini Öldürüp İntihar Girişiminde Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir polis memuru, kayınvalidesiyle yaşadığı tartışmanın ardından onu tabancayla öldürdü. Ardından aynı silahla kendine ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kayınvalidesini tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan polis memuru tedavi gördüğü hastanede öldü.

TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde oturan kayınvalidesi M.M'yi (60) dün evinde aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürüp aynı silahla kendisini vurarak ağır yaralayan polis memuru S.U. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.M. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan S.U. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
