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Kayseri'de polis, kasten öldürme suçundan 25 yıl 10 gün cezalı hükümlüyü yakaladı

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Kayseri'de polis ekipleri, kasten öldürme suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi (35) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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