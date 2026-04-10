Kayseri'de polis ekipleri, çocuklarla bir araya geldi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu öğrencileri, bir araya geldikleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipliyle keyifli anlar geçirdi.

Küçük çocukların merak ettiği soruları cevaplayan ekipler, ayrıca trafik kuralları, yaya geçitleri ve günlük hayatta dikkat edilmesi gereken temel güvenlik konuları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
