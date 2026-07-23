Kayseri'de otomobil ile çarpışan polis aracı devrildi: 3 yaralı

KAYSERİ'de otomobil ile çarpışan polis aracının devrildiği kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. M.A.K. idaresindeki 06 SEH 49 plakalı otomobil ile H.A.S. yönetimindeki 38 A 74323 plakalı polis aracı çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.A.K. ile polis aracında bulunan H.A.S. ve G.Ö. isimli bekçiler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı