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Kayseri'de polis aracının karıştığı kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı

Kayseri'de polis aracının karıştığı kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si bekçi 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis aracının karıştığı kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı.

M.A.K. yönetimindeki 06 SEH 49 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bekçi H.A.S. idaresindeki 38 A 74323 plakalı polis aracı ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yan yatan polis aracının sürücüsü ile beraberindeki bekçi G.Ö. ve diğer araç sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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