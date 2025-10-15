Kayseri'de Personel Servis Araçlarına Trafik Denetimi

Kayseri'de trafik polisleri tarafından personel servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin bazı noktalarında yapılan uygulamada 95 araç kontrol edildi.

Vatandaşların güvenle taşınmasına yönelik yapılan denetimde, 15 araca ilgili maddeler gereğince işlem yapıldı, 8 araç ise trafikten men edildi.