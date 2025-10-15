Haberler

Kayseri'de Personel Servis Araçlarına Trafik Denetimi

Kayseri'de Personel Servis Araçlarına Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de trafik polisleri, personel servis araçları için denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 95 araç kontrol edilirken, 15 araca işlem yapıldı ve 8 araç trafikten men edildi.

Kayseri'de trafik polisleri tarafından personel servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin bazı noktalarında yapılan uygulamada 95 araç kontrol edildi.

Vatandaşların güvenle taşınmasına yönelik yapılan denetimde, 15 araca ilgili maddeler gereğince işlem yapıldı, 8 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
DEM Partili Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı

Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.