Kayseri'de Personel Servis Araçlarına Trafik Denetimi
Kayseri'de trafik polisleri, personel servis araçları için denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde 95 araç kontrol edilirken, 15 araca işlem yapıldı ve 8 araç trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin bazı noktalarında yapılan uygulamada 95 araç kontrol edildi.
Vatandaşların güvenle taşınmasına yönelik yapılan denetimde, 15 araca ilgili maddeler gereğince işlem yapıldı, 8 araç ise trafikten men edildi.
