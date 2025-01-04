Kayseri'de pencereden ateş açan şahsın 29 suç kaydı bulundu
Kayseri'de evinin penceresinden havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli M.İ.E., 29 suç kaydı ile gözaltına alındı. Emniyet, kimliğini tespit ettiği şüpheli üzerinde soruşturma başlattı.
Kayseri'de evinin penceresinden havaya ateş etmesine ilişkin görüntüsü sosyal medyada yayınlanan şüphelinin 29 suç kaydı çıktı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada evinin penceresinden havaya ateş ettiği görüntüleri yayınlanan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
29 SUÇ KAYDI VAR
Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen M.İ.E. (29) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.