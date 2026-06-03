Kayseri'de parkta bıçaklanan kuaför, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KAYSERİ'de bir parkta çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan kuaför Tugay Çarkıt (35), hastanedeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 1 Haziran'da Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. Kuaförlük yapan Tugay Çarkıt ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tugay Çarkıt, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarkıt, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Çarkıt, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tugay Çarkıt'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı