Haberler

Kayseri'de park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan araç devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Y.S'nin kullandığı 38 AJR 999 plakalı otomobil, Yenimahalle 16. Cadde'de park halindeki 38 DN 746 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Y.S. ve yanında bulunan B.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Eşini katletmeden önce yaptığı tüyler ürpertti