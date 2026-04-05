Kayseri'de park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan araç devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Y.S'nin kullandığı 38 AJR 999 plakalı otomobil, Yenimahalle 16. Cadde'de park halindeki 38 DN 746 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Y.S. ve yanında bulunan B.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan