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Kayseri'de kundaklandığı iddia edilen 2 kamyon yandı

Kayseri'de kundaklandığı iddia edilen 2 kamyon yandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki iki kamyon, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yangında kamyonlar kullanılamaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki 2 kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında iddiaya göre park halindeki 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu kontrol atına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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