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Drift Atan Sürücüye 140 Bin TL Ceza

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KAYSERİ'de drift atan otomobil sürücüsüne toplam 140 bin TL ceza uygulandı.

KAYSERİ'de drift atan otomobil sürücüsüne toplam 140 bin TL ceza uygulandı. Sürücü belgesi ise aday sürücü olması nedeniyle daimi olarak iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde aracıyla drift atan sürücünün videolarının sanal medyada paylaşılması sonrası çalışma başlattı. Sivil ekipler tarafından otomobil ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye toplam 140 bin TL cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesi aday sürücü olması sebebiyle daimi olarak iptal edildi. Ayrıca araç trafikten men edilirken, sürücü hakkında da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekipler, yine sanal medyada 'yüksek ses' paylaşımına yönelik yapılan çalışmada ise tespit edilen araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin TL cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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