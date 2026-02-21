Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. M.D.G. yönetimindeki 38 UH 485 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.S. isimli kız çocuğuna çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı