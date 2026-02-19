Kayseri'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri'de bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de bir otomobilin karşı yola geçerek 5 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Yunus Emre Deringöl'ün kullandığı 46 AGS 274 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı İstasyon Caddesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada Deringöl ile çarptığı araçlardan birini şoförü S.D.Y. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA " / " + Sercan Küçükşahin -