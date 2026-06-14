Haberler

Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de otomobilin refüje çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana geldi. B.Ç.Ç. idaresindeki 38 PK 660 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü B.Ç.Ç. ile araçta bulunan H.E., U.B. ve V.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği ismin meclisteki odası boşalıyor
Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Ölümden kaçmaya çalışırken feci şekilde can verdi
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı

Hayatta kimsesi kalmayınca hepsini kaldırım kenarında satışa çıkardı