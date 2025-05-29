Kayseri'de Otomobil Kazasında Can Kaybı İkiye Yükseldi

Kayseri'de Otomobil Kazasında Can Kaybı İkiye Yükseldi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye çıktı. Kazada sürücülerden M.A. ve A.Ö. hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Eğribucak Mahallesi Sazyolu Caddesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü A.Ö. (20) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün, M.A. (23) idaresindeki 38 AN 822 plakalı otomobil ile A.Ö'nün kullandığı 38 AK 297 plakalı otomobil çarpışmış, sürücülerden M.A. hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan A.Ö. ve kimliği belirlenemeyen kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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