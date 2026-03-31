Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan