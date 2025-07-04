Kayseri'de Otomobil Kanala Düştü, Sürücü Yaralandı
Kayseri'de bir otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde su kanalına düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
A.D. idaresindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde çift yönlü yolun ortasından geçen su kanalına bariyerleri kırarak düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla kanaldan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel