Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 38 GN 898 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin