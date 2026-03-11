Haberler

Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 38 GN 898 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Osimhen, Nijerya tarihine de geçti

Yine yaptı yapacağını!