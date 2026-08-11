Otobüste Fenalaşan Yolcu Şoför Sayesinde Hastaneye Yetişti
- Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar araç içi kamerasınca kaydedildi
Kayseri'de özel halk otobüsünde yolculuk ederken fenalaşan yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye bağlı özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, bir anda fenalaştı.
Yolcuların durumu bildirmesi üzerine otobüs şoförü Ali Dalyak, otobüsün yönünü Kayseri Devlet Hastanesinin acil servisine çevirdi.
Şoför ve yolcuların yardımıyla sedyeye taşınan kadın, tedavi altına alındı.
Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar araç içi kamera tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA