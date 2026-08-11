Haberler

Otobüste Fenalaşan Yolcu Şoför Sayesinde Hastaneye Yetişti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar araç içi kamerasınca kaydedildi

Kayseri'de özel halk otobüsünde yolculuk ederken fenalaşan yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye bağlı özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, bir anda fenalaştı.

Yolcuların durumu bildirmesi üzerine otobüs şoförü Ali Dalyak, otobüsün yönünü Kayseri Devlet Hastanesinin acil servisine çevirdi.

Şoför ve yolcuların yardımıyla sedyeye taşınan kadın, tedavi altına alındı.

Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar araç içi kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım