Kayseri'de Otobüs Kazası Davası Devam Ediyor

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının sürücüsü B.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Kazada, 19 kişi yaralandı ve kaza sonrası mağdur bir baba, sürücünün aşırı hız ve dikkatsizlikten kaynaklandığını iddia etti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık B.K. duruşmaya katılmadı. Kazada yaralanan ve 10 yaşındaki oğlu Hilmi Eymen Dinleyici'yi kaybeden Ensar Dinleyici ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Müşteki Ensar Dinleyici beyanında, otobüste yolcu olduğunu ve kazada yaralandığını söyledi.

Kaza nedeniyle şoförü suçlayan Dinleyici, " Kaza, şoförün aşırı hız ve dikkatsizliği nedeniyle meydana geldi. Kaza sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldım. İfademi almaya gelen jandarmaya, oğlum Hilmi Eymen'i sordum. Bana, 'yaşıyor' dediler. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşmada, olay sonrası yaralıların ifadelerini alan ve o dönem Pınarbaşı ilçesinde görev yapan jandarma personeli M.M.E. de SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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