Haberler

Kayseri'de otobüs durağına zarar veren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otobüs durağına tekme atarak zarar veren H.D. (35), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kayseri'de otobüs durağına tekme atarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Melikgazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs durağına zarar verilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, durağa tekme atarak zarar verdiği tespit edilen H.D'yi (35) kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Ayrıca, şüphelinin durağa zarar verdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor

Trump durmuyor! İsrail basınından dünyayı tedirgin eden haber
İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Komşuda büyük panik yaratan deprem! Ekipler bölgeye sevk edildi
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için arabasına binen adam hayatının şokunu yaşadı
Tuvalet sırası yüzünden kavga eden şahıs ortalığı birbirine kattı

Düğünde ortalık bir anda karıştı! Sebebini duyanlar inanamadı
Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Cem Uzan uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü

Cezaevine götürülürken öldürüldü
Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti: Vamos Argentina

İspanya mı Arjantin mi? Netanyahu tarihi final öncesi tarafını seçti