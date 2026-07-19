Kayseri'de otobüs durağına zarar veren şüpheli yakalandı

Kayseri'de otobüs durağına tekme atarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Melikgazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs durağına zarar verilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, durağa tekme atarak zarar verdiği tespit edilen H.D'yi (35) kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Ayrıca, şüphelinin durağa zarar verdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.