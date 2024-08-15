Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beğendik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli iki Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Çevrede evleri bulunanlar da ekiplere destek olurken bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki yaklaşık 1 saatlik mücadelesi sonunda söndürülen yangında 40 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.