Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Selçuklu Mahallesi'ndeki Beştepeler Mesire Alanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara yayıldı.
İhbar üzerine, bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaşam alanlarına ulaşmadan söndürüldü.
Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün