Kayseri'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan 6 katlı otelin 2'inci katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın otelde hasara yol açtı.