Kayseri'de bir otelde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir otelde çıkan yangın, 1 kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otelde çıkan yangın hasara neden oldu.
Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan 6 katlı otelin 2'inci katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın otelde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan