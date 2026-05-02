Kayseri'de kaybolan 2 kişi AFAD tarafından bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki ormanlık alanda çıktıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi AFAD tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaseki Titrek Kavak Ormanları'nda yürüyüşe çıkan E.K. ile E.V. yoğun sis ve sağanak nedeniyle yönlerini kaybetti.

Kaybolan iki arkadaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaptığı dron destekli aramada, kayıp iki arkadaşın yeri tespit edildi.

Ekiplerce bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.