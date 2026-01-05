Kayseri'de Organik Tarım Temel Eğitim Programı'na 98 kişi katılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 sezonuna yönelik düzenlediği Organik Tarım Temel Eğitim Programı'nda 98 kişiye eğitim verecek. Eğitim 13 Ocak'ta başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Organik Tarım Temel Eğitim Programı'nda 98 kişi eğitim alacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 sezonuna yönelik düzenlenen eğitim 13 Ocak'ta başlayacak.
Eğitime katılmaya hak kazananların isimleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde paylaşıldı.
Organik tarım alanında üreticilerin bilgi ve uygulama kapasitelerini arttırmayı hedefleyen eğitim programı, 13 Ocak Salı günü saat 08.30'da Kadir Has Kültür Merkezi Erciyes Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Program süresince 98 katılımcıya organik üretimin temel esaslarına yönelik kapsamlı eğitim verilecek.