Kayseri'de öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Kayseri'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi ve öğrenciler karnelerini aldı. Vali Gökmen Çiçek, törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi ve başarılı bir eğitim yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Kentte resmi ve özel olmak üzere 1146 okulda yaklaşık 322 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan ilçesindeki Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada çocuklara karnelerini veren Çiçek, başarılı bir eğitim-öğretim yılını geride bıraktıklarını söyledi.

Öğrencilerle mutluluklarını paylaştığını ifade eden Çiçek, Kayseri'nin eğitim alanında geçen yıl önemli başarılara imza attığını anlattı.

Gelecek dönemde öğrencilerin girecekleri sınavlarda kendilerini onurlandıracağını ifade eden Çiçek, kent protokolünün öğrenciler için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi.

Öğrencilere tatil döneminde dinlenerek kitaplarla vakit geçirmeleri yönünde öğütlerde bulunan Çiçek, öğrencilerin eğitimsel gelişmelerine emek veren öğretmenlere teşekkür etti.

