Kayseri'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kayseri'nin ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Alpaslan İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerni verdi.

Karne dağıtımında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine önem verdiklerini, bu kapsamda çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

İlçede 148 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Palancıoğlu, öğrencilere yaz tatilini iyi değerlendirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Hacılar'da öğrenciler karne sevinci yaşadı

Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, İstiklal İlkokulu'ndaki karne törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Caner ve Özdoğan, yaz tatili boyunca kitap okumalarını, dinlenmelerini ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini tavsiye etti.

Özdoğan, çocukların yüzlerindeki tebessümün kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu, çocukların en iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına Hacılar Belediyesi olarak eğitime yönelik desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.