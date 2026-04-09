Kayseri'de müstakil ev ve ahırda çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde müstakil ev ve ahırda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde çıktı. Müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda çıkan yangında, ahşap yapılar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev ve ahırda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

