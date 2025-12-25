Kayseri'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KAYSERİ'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Murat U. idaresindeki 34 ACH 528 plakalı otomobil ile Samet E. yönetimindeki 40 ACM 823 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Lale Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.